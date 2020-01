Accident pe pârtia de schi. Andreea Antonescu: "Am paralizat de frică" Andreea Antonescu a anunțat anul trecut ca ea și tatal fetiței ei, Traian, nu mai formeaza un cuplu. Chiar inainte de a divorța, ea s-a afișat alaturi de noul ei iubit, Ștefan Manolache, precizand ca pe ea și pe soțul ei nu ii mai leaga decat copilul pe care il au și ca actele sunt doar o formalitate. Andreea Antonescu și Ștefan Manolache sunt mai mereu impreuna, iar sarbatorile de iarna a fost inca o ocazie ca cei doi indragostiți sa se distreze unul in compania celuilalt. Ieri au fost la Azuga, unde Ștefan Manolache voia sa o invețe pe iubita lui sa schieze. Din pacate, totul a luat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera este ingreunata din cauza aglomeratiei pe Valea Prahovei. Se circula in coloana in stațiunile Predeal, Azuga, Bușteni și Sinaia, dar și in localitatea Comarnic. Pe DN 1A, in comuna Maneciu, este zapada pe drum.Centrul Infotraficdin Inspectoratul General al Politiei Romane…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca se circula in conditii de aglomeratie pe sensul catre Capitala al DN 1 Brasov - Bucuresti. Conform unui comunicat transmis joi AGERPRES, pe Valea Prahovei se circula in coloana, de la limita cu judetul Brasov, pe raza statiunilor Predeal, Azuga, Busteni,…

- Andreea Antonescu a ramas fara cadourile de Craciun. Duminica seara, cantareata și-a pus bagajele in masina deoarece urma ca luni dimineata sa plece la munte. Luni dimineata nu le-a mai gasit. Trei indivizi i-au spart mașina Andreei Antonescu și i-au furat toate lucrurile: laptopul, hainele, parfumurile,…

- Hotelierii din statiunile de pe Valea Prahovei au pregatit pentru Craciun oferte care pornesc de la 900 de lei și ajung la 5.100 de lei. Turiștii vor participa la pomana porcului, focuri de tabara sau vor fi colindați, potrivit Mediafax.Sinaia, Bușteni sau Azuga raman stațiunile montane cu…

- Andreea Antonescu traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, atat pe plan personal cat și profesional. Artista se iubește cu Ștefan Manolache de aproape doua luni, iar recent i l-a prezentat și fiicei sale, Sienna. Chiar daca nu a divorțat oficial de Traian, tatal fetiței sale, Andreea Antonescu…

- Andreea Antonescu și soțul sau, Traian Spak, au luat decizia de a se desparți in urma cu mai mult timp, urmand doar sa intocmeasca procedurile legale. Cei doi au ramas prieteni de dragul fetiței pe care o au impreuna, Sienna, in varsta de 8 ani. Andreea Antonescu, in varsta de 36 de ani, și Traian Spak…

- Andreea Antonescu (37 de ani) și-a refacut viața la nici cateva luni dupa ce și-a anunțat desparțirea de fostul soț, Traian Spak. Cantareața și-a facut publica relația cu Ștefan Manolache recent.

- Bomba dupa bomba in showbiz-ul romanesc! Dupa ce paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe Andreea Antonescu la bratul noului iubit, iar cei doi au facut primele declaratii, iata ca Stefan Manolache a tinut sa le arate tuturor ca relatia este cat se poate de serioasa, desi sunt abia la inceput. Ce a facut?…