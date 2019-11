Accident pe Oașului, un pieton a fost rănit pe trecere după ce două mașini s-au ciocnit Potrivit IPJ Cluj, accidentul s-a produs în jurul orei 09:20, pe str. Oașului, pe sensul de mers înspre Bld. Muncii, la o trecere pentru pietoni. Conform polițiștilor clujeni, doua autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier, fiind vorba de o lovire fața-spate. În urma tamponarii, autoturismul din fața a acroșat un pieton angajat în traversarea regulamentara a strazii, pe trecerea de pietoni. Pietonul a fost ranit ușor, susțin reprezentanții IPJ Cluj, care anunța ca linia de tramvai a fost blocata minute în șir pentru efectuarea cercetarii… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

