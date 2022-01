Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav la Lugoj Un barbat, in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe DN 6-Centura Lugojului, dinspre Caransebeș inspre Timișoara, iar la intersecția cu A6 a intrat in coliziune fața-spate cu un autoturism condus de o femeie, in varsta de 46 de ani, care circula in aceeași direcție de…

- Polițiștii lugojeni au stabilit ca un barbat in varsta de 19 ani a condus un autoturism pe DN 6-Centura Lugoj, dinspre Caransebeș inspre Timișoara, iar la intersecția cu A6 a intrat in coliziune fața-spate cu un autoturism condus de o femeie

- Un barbat, in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe DN 6-Centura Lugojului, dinspre Caransebeș inspre Timișoara, iar la intersecția cu A6 a intrat in coliziune fața-spate cu un autoturism condus de o femeie, in varsta de 46 de ani, care circula in aceeași direcție de deplasare, au transmis, luni,…

- Poleiul face primele victime in Timiș. Doua persoane au fost ranite, joi dimineața, in urma unui accident. „O femeie in varsta de 34 de ani a condus un autoturism pe DJ 592, dinspre localitatea Moșnița Noua inspre localitatea Chevereșu Mare, iar la km 13+900 de m a intrat in coliziune cu un autoturism…

- Un sofer a murit si un altul a fost ranit, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei masini, pe E70, drumul spre vama Moravita, chiar la iesire din Timisoara. Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, transmite news.ro. Accidentul…

- Un barbat, in varsta de 59 de ani, a condus un autoturism pe Calea Șagului, dinspre strada 16 Decembrie, iar la intersecția cu bulevardul Liviu Rebreanu a patruns pe contrasens, și a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat, in varsta de 29 de ani. In urma impactului primul autoturism…

- Accident spectaculos in Timișoara. O mașina a lovit in plin doi pietoni, dupa ce a fost izbita de un alt autovehicul. Coliziunea s-a soldat cu trei victime, anunța IPJ Timiș. "Un barbat, in varsta de 59 de ani, a condus un autoturism pe Calea Șagului, dinspre strada 16 Decembrie, iar la intersecția…

- Soferul de 22 de ani, care a avut accident cu masina in timp ce transporta 12 migranti, din zona de frontiera spre Timisoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. In urma accidentului, doua persoane au decedat, iar alte zece au fost ranite, potrivit news.ro. ”S-a retinut ca in data…