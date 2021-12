Accident pe o șosea din Giurgiu: Un TIR a fost lovit de o locomotivă Evenimentul s-a produs marți noapte, in jurul orei 2.00, iar circulația pe DN 5B a fost oprita mai bine de patru ore. In accidentul inregistrat la trecerea la nivel cu calea ferata din apropierea localitații Balanoia (pe DN 5B) au fost implicate o locomotiva și un TIR (autotren), ce transporta pește. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospeciala de stingere, dotata cu modul de descarcerare și un autocamion – container multirisc. Din fericire nu au fost persoane ranite. Pompierii au acționat pentru eliberarea partii carosabile, astfel incat circulația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

