- Inca un accident grav pe DN 6 astazi. La Valisoara, in judetul Caras-Severin, doua autoturisme au fost implicate intr-un incident care a produs cinci victime, dintre care una e incarcerata. In urma apelului la 112 la fata locului au intervenit Detașamentul de Pompieri Caransebeș, ambulanta SAJ si un…

- Un nou accident grav s-a produs in aceasta dupa amiaza pe DN 6. Din primele informatii exista doua victime incarcerate dupa ce doua tiruri s-au ciocnit in zona localitatii Plugova, din judetul Caras-Severin. La fața locului acționeaza un echipaj de pompieri de la Punctul de Lucru Baile Herculane, cu…

- Elicopterul SMURD Caransebeș a intervenit sambata in sprijinul angajaților ISU și SAJ Hunedoara pentru transportul la spital al unui barbat care a fost prins sub un tractor intr-o zona greu accesibila din județul Hunedoara. Potrivit ISU Hunedoara, sambata, printr-un apel la 112 a fost anunțat un accident…

- Echipajele de urgența au fost solicitate in aceasta dimineața la un accident de circulație produs pe DN 58B, in Caraș-Severin. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgența Caraș-Severin, in incident a fost implicat un autoturism, iar o femeie in varsta de aproximativ 30 ani a ramas incarcerata…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 58, intre reșița și Soceni, in județul Caraș-Severin. In accident au fost implicate trei autoturisme, iar la fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la iesire din localitatea Nuntasi din judetul Constanta.Potrivit SAJ Constanta la fata locului intervine un echipaj SAJ B2 si elicopterul SMURD. ...

- La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Mihailești, cu o autospeciala de stingere dotata cu modul de descarcerare și doua ambulanțe SAJ. In sprijin, a fost solicitat și elicopterul SMURD. Medicii și asistentele au depus eforturi mari și au reușit sa il stabilizeze, astfel incat…