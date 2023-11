Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN Centura Bucuresti, in zona localitatii Pantelimon, judetul Ilfov, s a produs un accident rutier intre doua autoturisme, soldat cu ranirea grava a doua persoane, ce sunt evaluate medical la fata locului.Centrul INFOTRAFIC…

- Circulația este ingreunata luni dimineața pe DN1, in județul Prahova, din cauza unui accident produs intre doua mașini. Șoferul uneia dintre acestea este ranit.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca accidentul a avut loc pe DN1 Brașov-Ploiești, la kilometrul 89+800…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 66 Targu-Jiu - Petrosani, in zona localitatii Bumbesti-Jiu, judetul Gorj, o autoutilitara de transport marfa a acrosat un pieton care se afla pe carosabil. Ulterior autovehiculul a parasit suprafata de rulare.In urma…

- Traficul este restricționat sambata pe DN 24 in zona localitații Salcioara, județul Vaslui, unde un camion incarcat cu mobila s-a rasturnat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 24, in zona localitații Salcioara, județul Vaslui, un autocamion a ramas…

- Carambol cu 5 mașini pe DN 56A, in Mehedinți: Sunt 4 victimePatru persoane au fost ranite, duminica seara, intr-un accident produs pe DN 56A, in localitatea Hinova, județul Mehedinți. In impact au fost implicate 5 autovehicule, anunța Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 66 Defileul Jiului, judetul Gorj, sa produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme.In urma impactului au rezultat 4 victime, care urmeaza a primi ingrijirile medicale necesare.Circulatia rutiera este…

- ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 66 Targu Jiu-Petrosani, in apropierea localitatii Bumbesti Jiu, judetul Gorj, din cauza caderilor de pietre de pe versanti pe suprafata de rulare”, a transmis, sambata, Centrul Infotrafic. Sursa citata a precizat ca…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulația rutiera ramane oprita pe DN 19A, in afara localitații Supuru de Sus, județul Satu Mare, catre limita cu județul Salaj, ca masura de prevenție.