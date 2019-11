Stiri pe aceeasi tema

- Doua cabaline lasate nesupravegheate au dus la producerea unui accident rutier soldat cu doua victime. Evenimentul rutier s-a produs in jurul orei 6:30, pe DN 10, intre extravilanul localitații Candești. Un conducator auto de 26 de ani, din Scortoasa, care circula pe direcția Brașov- Buzau, a surprins…

- Trei persoane au fost ranite in urma unei coliziuni produse, marti, intre un microbuz de transport persoane si un autoturism, in localitatea Secuieni, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa.

- Un accident rutier s-a produs marți, in jurul orei 15:10, pe DN 1, in zona localitații Rahau. Potrivit primelor informații, doua persoane au fost ranite dupa un impact intre doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, traficul este ingreunat marți, in jurul orei 15:10, pe DN 1, la km 457, pe raza localitații…

- Trei persoane au fost ranite, joi dimineața, dupa ce un camion a intrat pe contrasens și a lovit doua mașini, pe DN28 (E58) Iasi – Targu Frumos, in zona localitatii Baltati, judetul Iasi, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN28…

- Accident grav la Cislau. 2 persoane sunt ranite. Din primele date se pare ca in timp ce conducea un autoturism pe DN10, in afara localitații Cislau, din direcția Buzau catre Brasov, un barbat din Republica Moldova in varsta de 64 de ani ar fi efectuat o depașire a unui atelaj, imprejurare in care a…

- Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, Ane Marie Vrapciu, din primele date se pare ca, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2, din directia Ramnicu Sarat catre Buzau, un buzoian de 44 de ani a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 73 de ani din comuna Ziduri, care…

- Patru persoane au fost ranite, luni, pe DN 2 (E85), in zona localitații Maracineni, județul Buzau, dupa un accident in care au fost implicate patru mașini. Traficul rutier este oprit, potrivit Mediafax.Potrivit Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN2 (E85) Buzau…