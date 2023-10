Accident pe bulevardul Republicii din Baia Mare. Un copil a ajuns la spital Luni, 9 octombrie, la ora 19.50, polițiștii baimareni au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul Republicii. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 37 de ani din Copalnic-Manaștur, in timp ce se afla la volanul unei autoutilitare, nu ar fi pastrat o distanța de siguranța in mers fața de autoturismul care circula in fața sa și a intrat in coliziune cu acesta. La volanul autoturismului se afla o femeie de 35 de ani din Fersig. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a unui pasager minor de 6 ani, care a fost transportat la spital in vederea acordari… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

