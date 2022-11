Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe autostrada A1, la intrarea dinspre localitatea Zadareni. In evenimentul rutier a fost implicat un TIR și un autoturism. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare, o autospeciala de stingere…

- Accident grav pe Autostrada A1 spre localitatea Zadareni, din județul Arad. O femeie a fost incarcerata in urma impactului dintre o mașina și un automarfar. Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe autostrada A1, la ieșirea spre localitatea Zadareni. In evenimentul rutier a fost implicat un TIR și un autoturism. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare, o autospeciala de stingere cu…

- Politistii de frontiera au depistat 51 de cetateni care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, prin la PTF Nadlac II, ascunsi in doua mijloace de transport incarcate cu diverse bunuri,

- Un microbuz cu 16 pasageri, o autoutilitara de transport marfa si un autoturism au fost implicate intr-un accident, joi, pe Autostrada A1, in zona localitații Ciorogarla. In urma impactului, 3 persoane au fost ranite. „ISU Giurgiu a fost solicitat in urma cu putin timp sa intervina pe A1 Bucuresti-Pitesti,…

- Accident de circulație marți seara, pe autostrada A1, intre Timișoara și Arad. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala cu modul pentru descarcerare, SMURD TIM Arad și SMURD Vinga. Din pacate, la…

- Avand in vedere faptul ca de la inceputul anului și pana in prezent pe tronsonul de Autostada A1, situat intre P.T.F. Nadlac 2 și nodul rutier Margina și pe Autostrada A6 s-au inregistrat mai multe accidente rutiere, in care au fost implicate vehicule de transport persoane sau transport marfa, precum…

- Centrul Infotrafic informeaza ca duminica, incepand cu ora 22,00, se va desfasura un transport agabaritic pe traseul PTF Nadlac II - Autostrada A1 - Holdea - Vestem - Seaca - Ramnicu Valcea, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…