Accident mortal la Șăulia In aceasta noapte, in jurul orei 00:53, pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Sarmașu au intervenit in urma producerii unui accident rutier, in localitatea Șaulia de Campie. A fost implicat un singur autoturism, rezultand o singura victima declarata de cod negru de catre echipajul medical ajuns la fața locului. S-au asigurat masurile specifice prevenirii și stingerii incendiilor. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 5 noiembrie, la ora 11.00, Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a remis un buletin informativ despre accidentul care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica pe DJ 151A in localitatea Șaulia, soldat cu decesul conducatorului auto. "In…

- O persoana și-a pierdut viața sambata, 5 noiembrie, intr-un accident rutier care a avut loc in județul Mureș, in zona vama Șaulia. Sambata, 5 noiembrie, in jurul orei 10.30, Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a comunicat urmatoarele, la solicitarea Zi de Zi: "La data de 5 noiembrie…

- Grav accident la Campulung la Tisa. Ieri, 15 octombrie, la ora 13:22, polițiștii Secției 6 Sarasau au intervenit la un accident rutier produs pe D.N.19 intre localitațile Sarasau și Campulung la Tisa. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un barbat de 69 ani din Sighetu Marmației, in timp…

- Un accident rutier a avut loc vineri, in localitatea Suciu de Sus, in Maramureș. Un copil de 12 ani a fost spulberat de un autoturism. ”Ieri, 29 septembrie, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au intervenit la un accident rutier, produs pe D.J. 171, in localitatea Suciu de Sus. Avand in vedere cele sesizate…

- Joi dimineața, in jurul orei 5.45, pe DJ 153C, pe raza localitații Solovastru, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei victime. "Au intervenit de urgența pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Reghin. A fost vorba despre un singur autoturism implicat, acesta a parasit…

- Duminica, 25 septembrie, in jurul orei 16.10, pe raza localitații Sarmașu a avut loc un accident produs intre un tren și un tractor cu remorca. "Au intervenit de urgența pentru a asigura masurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Sarmașu.…

- Un tanar de 25 de ani a fost gasit mort in aceasta dimineața, in mașina implicata intr-un accident rutier petrecut pe Calea Moților. Apelul de urgența catre ISU Cluj și SMURD a fost dat la ora 6:18, la fața locului deplasandu-se și o autospeciala cu modul de descarcerare de la Detașamentul 1. Din pacate,…

- O femeie in varsta de 52 de ani din Bistrița a decedat marți seara, in urma unui accident care a avut loc pe centura ocolitoare a municipiului Cluj-Napoca, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un camion. Evenimentul rutier a avut loc in jurul orei 18.45, […]…