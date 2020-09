Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ACCIDENT MORTAL in Ocna Mureș: Barbat decedat dupa ce a fost acroșat de un autoturism. Ar fi trecut strada printr-un loc nepermis Un eveniment rutier grav a avut loc in noapte zilei de duminica, in jurul orei 01:00, in urma caruia un barbat și-a pierdut viața. Potrivit IPJ Alba, un autoturism…

- Soferul unui autoturism, un barbat de 60 de ani din Bucuresti, a murit dupa ce a intrat pe contrasens si s-a izbit de o autoutilitara, pe DN 6, informeaza Agerpres."Un barbat in varsta de 60 de ani, din municipiul Bucuresti, in timp ce conducea un autoturism pe DN 6, catre Alexandria, in…

- Un grav accident in urma caruia o persoana a murit s-a produs, marți seara, pe DJ 709 D, intre localitațile Șeitin și Semlac din județul Arad. The post Accident mortal in vestul țarii. Un barbat a murit, dupa ce a fost lovit de un autobuz appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident s-a produs duminica dupa amiaza pe Drumul Județean 106 F, in județul Alba, au transmis reprezentanții IPJ Alba. Din primele verificari se pare ca un barbat de 57 de ani, din comuna Sugag, in timp ce deplasa pe o bicicleta, din direcția Jina spre comuna Șugag, a pierdut controlul asupra acesteia…

- Un accident rutier intre un autoturism și un motociclu, a avut loc miercuri noaptea, in jurul orei 23.00, pe strada Victoriei din Cugir. Potrivit IPJ Alba, un barbat de 58 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat la efectuarea manevrei de intoarcere și a intrat in coliziune…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Vințu de Jos: Un motociclist ranit dupa o coliziune cu un autoturism Un accident rutier a avut loc marți dimineața, la Vințu de Jos. Un motociclist a fost ranit dupa o coliziune cu un autoturism. Potrivit IPJ Alba, accidentul rutier a avut loc in Vințu de Jos, pe strada…

- Ieri, 15 iulie 2020, in jurul orei 12.00, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe B-dul. Revoluției din Alba Iulia, in dreptul Spitalului Județean de Urgența. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca un barbat de 54 de ani,…

- Un biciclist a fost ranit miercuri, in jurul orei 15.25, pe strada Malinului din Ocna Mureș, dupa ce a fost acroșat de un autoturism, transmit reprezentanții IPJ Alba. UPDATE: Potrivit IPJ Alba, un barbat de 60 ani, din Ocna Mureș, in timp ce se deplasa cu o bicicleta pe strada Malinului din Ocna Mureș,…