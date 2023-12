Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 71 de ani a murit, duminica, dupa ce a fost lovita de o masina pe trecerea de pietoni, in localitatea Rascruci, județul Cluj."La data de 31 decembrie a.c., in jurul orei 10.30, politistii au fost sesizati despre un accident rutier produs in localitatea Rascruci. Din primele cercetari…

- In aceasta seara, a avut loc un accident rutier in localitatea Ciucea, județul Cluj, o persoana fiind lovita de o mașina pe trecerea de pietoni. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1, localitatea Ciucea, județul Cluj, o persoana a fost acroșata de un autoturism…

- ACCIDENT rutier la Zlatna: O femeie a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o autoutilitara pe trecerea de pietoni ACCIDENT rutier la Zlatna: O femeie a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o autoutilitara pe trecerea de pietoni Un accident rutier a avut loc in seara zilei de vineri, 3 noiembrie,…

- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O femeie, lovita de o mașina pe trecerea de pietoni. Trafic INGREUNAT ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O femeie, lovita de o mașina pe trecerea de pietoni. Trafic INGREUNAT Un accident rutier a avut loc in dimineața zilei de vineri, 3 noiembrie, in jurul orei 11.00, in municipiul…

- Accident de circulație, marți dupa-amiaza, in localitatea hunedoreana Tarnava de Criș. O tanara in varsta de 17 ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o mașina. „La data de 31 octombrie 2023, ora 17:59, un tanar de 24 de ani, din comuna Curațele, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism…

- O femeie a murit, joi seara, dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un tren marfar pe raza localitații Peretu, județul Teleorman.Potrivit ISU Teleorman, accident feroviar a avut loc pe raza localitații Peretu. O mașina a fost lovita de tren, iar o femeie a ramas incarcerata. Au intervenit…

- O femeie de 65 de ani a murit marți dupa ce o mașina care nu ar fi fost asigurata corespunzator in momentul parcarii pe o strada din Brașov ar fi pornit pe drumul inclinat și a lovit-o pe femeie.Potrivit IPJ Brașov, accidentul a avut loc pe strada Fagetului din oraș, conform mediafax. La fața…

- Momente groaznice intampinate, miercuri dupa-amiaza, de o femeie din Dragomirești, in varsta de 64 de ani! Aceasta a fost transportata de urgența la spital, dupa ce a fost lovita de o mașina, pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc pe centura municipiului Targoviște. La volanul mașinii implicate…