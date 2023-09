Stiri pe aceeasi tema

- „Forte si mijloace din cadrul ISU Cluj, aflate in misiune la Raliul Clujului, au fost solicitate sa acorde prim ajutor calificat unui echipaj implicat intr-un accident petrecut in timpul cursei, in apropiere de localitatea Dangau. Imediat s-au deplasat la fata locului doua ambulante SMURD si o autospeciala…

- O fetita de noua ani a ajuns la spital dupa ce a cazut de pe balotii de paie transportati de un autoturism. Accidentul a avut loc luni, in localitatea Horea din județul alba. Fetița a fost preluata de un elicopter SMURD si transportata la spital, a anuntat ISU Alba.

- La aeroportul civil de la Tuzla a avut loc o aterizare forțata a unui avion civil. Au rezultat doi pacienți, membri ai echipajului, conștienți, stabili hemodinamic și respirator, ambii cu traumatism lombar, necomplicat neurologic. Citește și: Mașina facuta zob la Raliul Sibiului. Copilotul, preluat…

- Vineri dimineata, traficul rutier este blocat pe mai multe linii de tramvai și autobuz. Pompierii intervin in mai multe cartiere unde au cazut copaci peste mașini sau au blocat strazile. O persoana a fost surprinsa intr-o mașina lovita de un copac cazut. Aceasta a fost scoasa din masina constienta si…