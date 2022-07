Accident la Jibou. Doi oameni au murit Doi oameni au murit in aceasta seara intr-un grav accident de circulație care a avut loc in Jibou, se arata intr-un mesaj al Inspectoratului Județean de Poliție Salaj. Polițiștii din Jibou se afla la aceasta ora la fața locului și desfașoara cercetari, pentru a stabili cauzele care au stat la baza producerii accidentului. Doua persoane au decedat și una a fost transportata la spital, pentru investigații. Din primele cercetari a reieșit ca un șofer de 51 de ani, din Vrancea, in timp ce conducea autoturismul pe un drum secundar ar… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

