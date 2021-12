Accident la Edineț: Zeci de colete au fost împrăștiate pe traseu Zeci de colete sunt impraștiate pe traseu, in urma unui accident rutier, produs in apropiere de localitatea Cupcini, raionul Edineț. Potrivit oamenilor legii, grupa operativa este la fața locului, conform primelor informații, victime nu sint. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare putem observa ca zeci de colete sint impraștiate pe traseu, noteaza Noi.md cu referire la jurnal.md. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

