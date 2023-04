Accident între Lipova și Neudorf Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp intre localitațile Lipova și Neudorf. Din primele informații, un autoturism a ieșit in afara parții carosabile și exista posibilitatea ca o persoana sa fie incarcerata. „Intervin pompierii militari ai Secției Barzava cu o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila. […] The post Accident intre Lipova și Neudorf first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Accident intre Lipova și Neudorf appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

