- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp langa Tribunal, la intersecția strazilor Nicolae Grigorescu cu Vasile Milea. In evenimentul rutier sunt implicate doua mașini. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare și un echipaj SMURD Terapie…

- Pompierii militari aradeni au intervenit ieri noapte dupa ce o casa parasita din municipiul Arad a luat foc. O incapere a ars, dar incendiul a fost lichidat in limitele gasite de salvatori. Alarma a fost data in jurul orei 23:30 iar pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu doua autospeciale…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, in toate cele trei mijloace de transport se aflau doar soferii.„Pentru misiune au intervenit pompierii militari ai Detasamentului Arad cu: o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere si un echipaj SMURD TIM. In urma accidentului…

- Un autobuz in care se afla doar soferul si doua autoturisme au fost implicate, luni dimineata, intr-un accident produs in Zona Industriala a municipiului Arad, o femeie fiind ranita si transportata la spital, informeaza Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, in toate…

- Un nou accident in vestul tarii in acest weekend. Un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz pe raza orasului Pecica, in judetul Arad. Pompierii si mai multe echipaje de salvare au intervenit. Accident rutier fara descarcerare in orașul Pecica (DN 7 sub podul de la A1), in care au fost implicate…

- Pompierii militari ai Detașamentului Sebiș – Garda 2 Gurahonț au intervenit de urgenta, ieri seara, pentru stingerea unui incendiu la o casa din satul Rosia, comuna Dieci, judetul Arad. Acoperisul unei gospodarii a luat foc din cauza cosului de fum neprotejat corespunzator. In jurul orei 23.15, pompierii…

- Pompierii militari aradeni au intervenit in aceasta dupa amiaza la Nadab, judetul Arad, unde a avut loc un accident rutier cu doua victime. Un barbat in varsta de 45 de ani a fost ranit mai grav in urma impactului dintre cele doua autoturisme implicate. In jurul orei 15, un barbat de 45 de ani, […]…