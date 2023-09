Accident îngrozitor: au murit 18 oameni! Două microbuze cu pelerini s-au ciocnit Un accident ingrozitor a avut loc la Bagdad. Au murit 18 oameni intr-un accident de circulatie produs in noaptea de vineri pe o sosea aflata la nord de Bagdad, potrivit unui nou bilant furnizat de doua surse medicale. Accidentul a avut loc intre orasele Dujail si Samarra, a precizat agentia irakiana de presa INA, citandu-l […] The post Accident ingrozitor: au murit 18 oameni! Doua microbuze cu pelerini s-au ciocnit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

