- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut intre localitațile Șaula și Izvorul Crișului. „La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ, unde au gasit un autocamion și un autoturism avariate cu ocupanții…

- In aceasta dimineața s-a produs un accident rutier la Negreni. Șoferul unei autoutilitare a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a „incalecat” un parapet. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe DN 1 E60, localitatea…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe DN 1 E60, localitatea Negreni. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ, unde au gasit o autoutilitara avariata cu ocupanții ieșiți din aceasta.„Un…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit luni dimineața la un accident rutier petrecut pe strada Horea din Huedin. In accident au fost implicate o autoutilitara incarcata cu marfa și un microbuz. ”In microbuz nu au existat victime incarcerate, in vreme ce in autoutilitara se afla blocat…

- Un autoturism s-a rasturnat in curtea unei gospodarii din Negreni, in aceasta dimineața, la o diferența de nivel de circa 4 metri, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului. Un barbat a fost transportat la spital. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit la un accident rutier petrecut…

- Un șofer a pierdut controlul asupra volanului și a plonjat cu mașina de pe drum, de la 4 metri inalțime, direct in curtea unor localnici din Negreni.Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localitații Negreni. La fața locului s-au deplasat o autospeciala…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localitații Negreni.La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ, unde au gasit doua autoturisme avariate, cu ocupanții ieșiți din acestea.„Șase persoane…