Accident în localitatea Gădălin, tânăr încarcerat Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, miercuri dimineața, la un accident rutier petrecut in localitatea Gadalin, comuna Jucu. La locul accident ului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ, unde au gasit un autoturism avariat, in care se afla un tanar de aproximativ 20 de ani ce prezenta mai multe traumatisme. Echipajul operativ a acționat pentru scoaterea tanarului din autoturism și predarea acestuia echipajului SAJ, utilizand accesoriile speciale astfel incat sa nu-i fie agravate leziunile suferite. Tanarul a fost transportat la spital… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

