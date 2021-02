Stiri pe aceeasi tema

- Accident in lanț, joi seara, in județul Timiș. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A6 Balinț – Lugoj, la km 8, circulația este intrerupta, pe sensul catre Lugoj, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri și trei autoturisme.…

- Traficul pe autostrada A1 este blocat la km 459, sensul de mers Timișoara – Lugoj. In nodul rutier Balinț, la ieșirea spre Lugoj, un TIR a oprit pe banda de urgența dupa ce a ratat ieșirea de pe A1 spre autostrada A6. Conducatorul unui alt autotren a patruns pe banda de urgența și a acroșat […] Articolul…

- Trei accidente s-au produs sambata dimineața pe autostrada A3 București-Ploiești din cauza poleiului. Toate accidentele au avut loc in aceeași zona. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca pe autostrada A3 București – Ploiești sunt porțiuni acoperite cu polei.…

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier pe sensul catre Ungaria al Autostrazii A1 Arad – Nadlac se desfașoara dificil, in coloana, la ieșirea din țara. Cauza ar fi coloanele mari de automarfare care așteapta sa intre in Ungaria.

- Traficul este blocat pe DN 1H, in județul Salaj, din cauza coliziunii intre un autoturism și o cisterna. Unul dintre șoferi este ranit grav, transmite Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al...

- Sensul de ieșire din Romania spre Ungaria, pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, este blocat, marți, din cauza problemelor la sistemul informatic maghiar, informeaza Infotrafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, din cauza unor probleme tehnice la sistemul informatic…

- Politistii de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IPJ Timis impreuna cu politistii din Lugoj au inceput supravegherea comercializarii ilegale de obiecte pirotehnice. Actiunile sunt coordonate de Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului…