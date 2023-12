Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 03.12.2023, la ora 18:46, in urma apelului primit pe SNUAU 112, am fost solicitați sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI și de prim ajutor in urma unui accident rutier produs in comuna Remetea Mare. A fost alertat Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara și la fața locului au fost trimise…

- Pompierii din Bacau au fost chemați sa intervina in urma acestui incident, care a implicat un microbuz și o cabalina. Echipele de intervenție de la Detașamentul de Pompieri Bacau au sosit de urgența la locul incidentului, fiind dotate cu o autospeciala de stingere, un echipaj SMURD, o autospeciala pentru…

- Un barbat, in varsta de 26 de ani, a condus un autoturism pe DN6, in Remetea Mare dinspre Timișoara inspre Lugoj, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu o autoutilitara și ulterior cu un tir care circula in spatele autoutilitarei. In urma impactului, a rezultat…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe strada Primaverii din localitatea timișeana Chișoda. La locul evenimentului rutier s-au deplasat de urgența 11 subofițeri cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala pentru transport personal și victime…