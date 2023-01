Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 16:00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Delta" al judetului Tulcea a fost solicitat sa intervina in cazul producerii unui accident rutier, pe drumul european E87, intre localitatile Doua Cantoane si Babadag, in care a fost implicat un autoturism in care se aflau 3…

- O persoana a ramas incarcerata intr-un autoturism in urma coliziunii cu un camion, pe drumul national DN 2, in comuna Saucesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, citat de Agerpres. „In urma accidentului a rezultat o victima incarcerata, predata echipajului Serviciului…

- O fata in varsta de 10 ani a murit, vineri seara, cel mai probabil in urma unei intoxicatii cu monoxid de carbon sau fum, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, citat de Agerpres. Incidentul s-a produs intr-o casa din localitatea Vladesti, la fata locului intervenind un echipaj…

- Doua persoane au fost ranite duminica pe DN 2, in zona localitatii Bogdan Voda, in urma coliziunii dintre un microbuz, un autotren si un autoturism, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau a precizat ca victimele se aflau in microbuz. „In accident…

- Doua persoane au fost ranite duminica intr-un accident care a avut loc pe DN 2, in zona localitatii bacauane Bogdan Voda. In accident au fost implicate trei vehicule – un microbuz, un TIR si un autoturism, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, citat de Agerpres. Cele doua…