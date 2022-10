Accident grav pe Podul Basarab. Un motociclist este resuscitat Un accident extrem de grav a avut loc in urma cu cateva momente pe podul Basarab din București. Traficul este blocat in acest moment pe Podul Basarab, din capitala, in urma unui accident foarte grav in care a fost implicat un motociclist. Potrivit surselor noastre, motociclistul ar fi intrat intr-un stalp, iar medicii efectueaza procedura de resuscitare a tanarului. Se pare ca in timp ce urca pe podul Basaraba, in momentul in care a intenționat sa faca o depașire, ar fi lovit o bordura și a ricoșat cu motocicleta intr-un stalp. Barbatul a fost gasit la zeci de metri distanța. The post Accident… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

