Patru persoane au fost ranite, luni dimineața, intr-un accident in care au fost implicate șase mașini, pe DN 2, in judetul Ialomita. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs intre localitațile Coșereni și Urziceni. Șase mașini s-au lovit, in urma impactului patru persoane fiind ranite. Acestea sunt evaluate medical in ambulanța sosita la