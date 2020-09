Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la ISU Timis au intervenit, miercuri dimineata, la un accident rutier cu victima, la urcarea pe autostrada A1 de la Remetea Mare. Unul dintre soferii din vehiculele implicate a suferit mai multe traumatisme. Accidentul rutier a avut loc la intrarea pe autostrada A1, la Remetea Mare. In eveniment…

- In aceasta dimineața a avut loc un accident la coborarea de pe autostrada A1, la ieșire spre Topolovațu Mare, pe DJ 592. Ranita in urma impactului dintre un camion și o mașina, o persoana a fost transportata la spital. In accident au fost implicate un camion și o mașina, in care se aflau 4 persoane.…

- Alerta pentru pompierii de la ISU Timiș dupa ce la ora 08:30, in urma unui apel la 112, au fost solicitați sa interva la un accident rutier pe DJ 592, la coborarea de pe autostrada A1, ieșire spre Topolovațu Mare. La locul accidentului s-au deplasat de urgența o autospeciala de stingere cu modul de…

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina, joi, la ora 14:52, pe autostrada A1, la km 431, pe sensul de mers Lugoj-Deva. In accident au fost implicate o autoutilitara in care se afla șoferul și un autoturism in care se aflau 3 persoane. In urma impactului, o persoana din autoturism a fost aruncat in afara…

- O autocisterna incarcata cu praf de ciment s-a rasturnat, luni dimineața, pe Autostrada A1. Șoferul acesteia este conștient și are rani ușoare, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Timiș, potrivit Mediafax.Conform sursei citate, autocisterna s-a rasturnat pe autostrada…

- Alerta la ISU Timiș dupa ce un apel la 112 a anunțat, la 8,19, ca o autocisterna s-a rasturnat pe autostrada A1, la kilometrul 480. Mastodontul a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat langa canalul de pe marginea drumului. Conform primelor informații, autocisterna transporta praf de ciment. Șoferul…

- O persoana a fost ranita in aceasta dimineața, in urma unui accident feroviar care a avut loc la Lugoj, județul Timiș. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 07:40. „ISU Timiș a fost solicitat sa intervina la un accident feroviar, produs la trecerea la nivel cu calea ferata in municipiul Lugoj, unde…

- Un grav accident rutier s-a produs in noaptea de joi spre vineri pe autostrada A3, in apropiere de Turda. Doua persoane au decedat. Articolul Accident cu doi morți pe autostrada A3, dupa ce o mașina a ieșit in decor apare prima data in Someșeanul.ro .