- Un spectator in varsta de 21 de ani a murit duminica, in timpul unei competitii automobilistice care se desfasoara pe centura ocolitoare a municipiului Brasov, dupa ce a fost lovit de soferul unui Lamborghini Huracan care a pierdut controlul volanului dupa linia de sosire și a iesit in decor.

- Un sofer a fost amendat cu 13.450 de lei și a ramas fara permis pentru 90 de zile, dupa ce polițiștii rutieri l-au oprit pentru depașirea vitezei și au constatat ca, de fapt, el incalcase mai multe reguli de circulație. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Galati, politistii au oprit in trafic,…

- Unul dintre cele trei autovehicule implicate intr-un accident petrecut marti, la Bran, transporta combustibil, care s-a scurs pe carosabil, fiind necesara implicarea unor echipaje specializate inclusiv din partea Garzii de Mediu, conform ISU Brasov, potrivit Agerpres.Accidentul a avut loc in aceasta…

- Un barbat a decedat si altul a fost ranit, marti dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs in statiunea turistica Bran, in fata Castelului, pe DN 73, in care au fost implicate doua autoturisme si un autocamion, au informat ISU si IPJ Brasov. In urma producerii accidentului rutier au rezultat…