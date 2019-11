Accident grav la Petin Pompierii satmareni au fost solicitați sa intervina pentru descarcerarea unei persoane și acordarea ingrijirilor medicale victimelor rezultate in urma unui accident rutier produs azi dupa amiaza in localitatea Petin. Inițial, spre locul accidentului s-au deplasat 2 ambulanțe SMURD, o autospeciala de descarcerare și o ambulanța de stingere, insa persoana incarcerata a fost extrasa de catre […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

