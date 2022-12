Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar a fost implicat, vineri, intr-un accident grav la Pasajul Unirii. Patru persoane au fost incarcerate. Autocarul transporta 47 de persoane, cetateni greci. Accidentul s-a produs pe sensul dinspre Tineretului spre Unirii.

- Pasajul Unirii pe sensul de mers inspre Universitate din București este blocat vineri dupa ce un autocar care transporta cetațeni straini a intrat in limitatorul de inalțime și a ramas blocat. Mai multe ambulanțele au ajuns la fața locului. Cateva persoane din autocar au fost ranite și primesc ajutor…

- Un accident a avut loc, vineri, la ieșirea din Pasajul Unirii din București in care a fost implicat un autocar plin cu pasageri care a intrat in presemnalizarea cu bariera. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și salvare. Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, au transmis…

- Astazi, in jurul orei 13.00, Poliția Orașului Simeria a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe DJ 700, in zona podului CFR Saulești, s-a produs un eveniment rutier. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au stabilit faptul ca un barbat in varsta de 55 de ani, din municipiul…