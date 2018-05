Stiri pe aceeasi tema

- Patru fete au murit, iar una una a fost ranita grav, joi, in urma unui accident care a avut loc in zona localitatii Jibou, judetul Salaj, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Viteza si neatentia fac din nou victime. Un tragic accident rutier a avut loc acum doua zile in apropierea satului Revaca, din municipiul Chisinau, cu implicarea unui autocar plin cu pasageri si a unui automobil. Incidentul s-a soldat cu decesul unei persoane, scrie canal3.md.

- Un tanar de 19 ani a murit, duminica dimineata, intr-un accident care a avut loc in comuna Farcasa, judetul Neamt, dupa ce a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a izbit un parapet, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident soldat cu trei victime s-a petrecut pe soseaua Constanta - Valu lui Traian (DN3) in ziua de miercuri, 11 aprilie, in jurul orei 18.00. Trei masini au fost avariate si trei persoane au fost ranite. Un tanar de 27 ani este in situatie extrem de grava, iar echipele de interventie se lupta pentru…

- Un autocar in care se aflau aproximativ 40 de pasageri a fost implicat, duminica dimineata, intr-un accident pe Drumul National 1, in judetul Sibiu. O masina scapata de sub control a patruns pe contrasens si a lovit autocarul. O femeie in varsta de 46 de ani a murit.

- Imagini de coșmar in Braila. O mașina a fost spulberata de un tren, iar cei doi oameni care se aflau inauntru au murit. Șoferul nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata. Timp de cateva ore, traficul feroviar intre Constanța și Galați a fost blocat.

- Accident cumplit intr-o benzinarie din Vaslui, Romania, in aceasta dimineata, dupa ce un tanar a murit strivit in propria masina.Totul s-a intamplat dupa ce un tanar in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui SUV marca Toyota, a facut infarct in timp ce conducea.