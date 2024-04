Dosar penal pentru ­altercaţie între doi tineri, la Bărcăneşti Ieri dimineata, in jurul orei 09.00, polițiștii din cadrul Secției Rurale Blejoi au fost alertati de catre o femeie, aceasta reclamand ca fiul sau a fost agresat in timp ce se afla pe Drumul Național 1, in comuna Barcanești. „In baza sesizarii – informeaza IPJ Prahova -, polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificari a reiesit faptul ca intre doi tineri cu varstele de 18, respectiv 21 de ani, ambii din comuna Barcanești, ar fi izbucnit un conflict spontan pe fondul consumului de bauturi alcoolice, in urma caruia, tanarul de 21 de ani, in condiții care urmeaza a fi stabilite,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 7 aprilie a.c., in jurul orei 23.25, politisti din cadrul Politiei Orasului Cernavoda au efectuat semnal regulamentar de oprire soferului unui autoturism care se deplasa pe DJ 224, in comuna Tortoman. Politistii au procedat la legitimarea si identificarea conducatorului auto, stabilindu se…

- Nr. 119 din 8 aprilie 2024 BULETIN DE PRESA Doi tineri vizati in cadrul unui dosar penal de conducere fara permis La data de 7 aprilie a.c., politistii Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului au intocmit un dosar penal cu privire la infractiunile de conducerea unui vehicul fara permis de conducere…

- Un barbat, in varsta de 48 ani, in timp ce efectua luni lucrari de exploatare forestiera in comuna gorjeana Baia de Fier a fost accidentat mortal. La fața locului s-au deplasat doi inspectori de munca din cadrul Compartimentului Control Securitate și Sanatate in Munca din cadrul Inspectoratului Teritorial…

- ”Politistii continua cercetarile in cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere din culpa, vatamare corporala din culpa, neglijenta in serviciu, neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate…

- ”Politistii continua cercetarile in cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere din culpa, vatamare corporala din culpa, neglijenta in serviciu, neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate…

- ”Politistii continua cercetarile in cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere din culpa, vatamare corporala din culpa, neglijenta in serviciu, neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate…

- Un barbat de 57 de ani, din Leorda, s-a urcat la volan fara permis. Polițiștii i-au facut dosar penal Duminica, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe drumul public, din comuna Cervicești, un autovehicul condus de un barbat, de 57 de ani, din comuna Leorda. In urma verificarilor…

- F. T. La sfarșitul saptamanii, angajați ai Secției Rurale Puchenii Mari au fost sesizați, prin intermediul Numarului Unic „112”, ca pe o strada din comuna are loc o altercație. „In baza sesizarii – detaliaza reprezentanții IPJ Prahova intr-o informare – polițiștii s-au deplasat la fața locului, din…