Accident grav în zona Fântânii Miorița, din Capitală: un tânăr a murit! Un accident rutier cu urmari grave a avut loc in dimineața zilei de marți, pe Șoseaua București-Ploiești, in zona Fantanii Miorița. Din primele informații venite de la polițiști, doua autoturisme au fost implicate, una dintre ele condusa de un tanar in varsta de 21 de ani, iar cealalta de un barbat de 70 de ani. […] The post Accident grav in zona Fantanii Miorița, din Capitala: un tanar a murit! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

