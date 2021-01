Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc pe podul care leaga Micalaca de Subcetate, informeaza ISU Arad. Polițiștii au demarat o ancheta dar, conform primelor informații, autoturismul BMW ... The post Accident teribil in vestul țarii: un BMW a facut praf un parapet și un stalp de iluminat. Oameni raniți appeared…

- Primele sfere transparente in care se poate manca sau savura o cafea au fost montate chiar astazi in Arad. Desi imaginile par desprinse... The post Nu e SF, se intampla in vestul țarii: igluuri din folie de cristal la restaurante si cafenele! appeared first on Renasterea banateana .

- Imagini de infarct au fost filmate pe șoselele Romaniei. O persoana aflata la volanul unui autoturism cu numar de Arad s-a lansat... The post Depașire criminala filmata de un șofer din vestul țarii, panica pe șosea, raspunsul Poliției: „Nu putem aplica sancțiuni” appeared first on Renasterea banateana…

- Accident de munca in Arad. Administratorul unei firme de termopane a murit dupa ce și-a taiat gatul intr-o bucata de sticla. The post Accident de munca in vestul țarii. Un barbat de 38 de ani a murit dupa ce și-a taiat gatul intr-o bucata de sticla appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II - judetul Arad au depistat unsprezece tineri din... The post Unsprezece tineri din Afganistan, depistați ascunsi in doua TIR-uri la o vama din vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- In judetul Arad, sunt interzise, de astazi, drumetiile, raliurile, competitiile sportive, activitatile turistice si de campare, inclusiv accesul cu bicilete, ATV-uri si alte vehicule pe toate terenurile din zonele impadurite ale judetului. The post Interdicții in vestul țarii din cauza pestei porcine…

- Pentru a treia oara de la inceputul pandemiei, piața de mașini din Arad a fost inchisa. Asta spre disperarea celor care iși caștiga... The post Piața de mașini din vestul țarii, inchisa pentru a treia oara appeared first on Renasterea banateana .

- Un bebelus din Arad, depistat cu COVID-19 la noua zile de la nastere, a fost declarat vindecat la 24 de zile a, dupa ce a fost tratat in spital alaturi de mama sa. CITEȘTE ȘI: In Europa au intrat in vigoare noi restricții. Se incearca evitarea unei noi carantine generale “Cel mai tanar pacient din […]…