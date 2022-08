Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat grav ranit a ajuns aseara la UPU Focșani. Cu rana deschisa la cap, coloana și coaste fracturate, barbatului i-a fost acordat primul ajutor și apoi a fost transferat la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București. Victima este un galațean de 42 de ani. El a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe…

- UPDATEPotrivit ISU Constanta, victima a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Totodata, la locul accidentului au intervenit salvatorii din cadrul Detasamentului de Pomperi Palas cu un echipaj SMURD C.Stire initialaUn accident rutier a avut…

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia deruleaza lucrari de amenajare la intrarea principala, necesare pentru confortul pacienților și indeplinirea condițiilor de evacuare impuse de ISU. Astfel, accesul in incita spitalului a personalului și pacienților, care se prezinta la internare programata…

- O femeie de 53 de ani și-a pierdut viața intr-un accident rutier produs luni dupa- amiaza pe Drumul European DE58, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Vaslui. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui, accidentul s-a produs pe raza localitații…

- Doua persoane au suferit, aseara, arsuri, iar un autoturism a ars aproape in totalitate in localitatea Strehaia, județul Mehedinți. Un echipaj de pompieri din cadrul Stației Strehaia a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, aflat pe domeniul public, in orașul Strehaia.Pompierii…

- Un grav accident rutier s-a produs miercuri dupa amiaza in județul Vaslui, pe drumul național DN15 D, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui. Un tir incarcat cu dulciuri s-a rasturnat in albia unui rau. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al…

- Oseminte carbonizate au fost gasite intr-o mașina la intrarea in orașul Magurele, județul Ilfov, intr-un lan de rapița. In portbagajul autoturismului au fost descoperite ramasite umane carbonizate, transate, iar masina nu a putut fi identificata, in prima faza.Inspectoratul de Poliție al Județului…

- Polițiștii din București au descoperit, sambata, in portbagajul unei mașini incendiate intr-un lan de rapița din localitatea Magurele, județul Ilfov, un craniu uman și fragmente de oase carbonizate, au precizat surse din cadrul anchetei, pentru ziarul Libertatea.Descoperirea a fost facuta dupa ce pompierii…