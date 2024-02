Stiri pe aceeasi tema

- Un agent din cadrul Politiei Locale Cisnadie, care dirija traficul in zona Statiei de pompare apa, a fost ranit grav marti seara de un sofer care a pierdut controlul volanului, politistul fiind transportat, inconstient, la spital, a anuntat IPJ Sibiu. „Din primele cercetari efectuate a rezultat ca,…

- Un polițist local care dirija circulația in Cisnadie a fost lovit de o mașina Un polițist local care dirija circulația a fost lovit de o mașina. Accidentul s-a produs pe DJ 106C, in zona Stației de Pompare Apa Cisnadie. Victima a ajuns in stare grava la spital, anunța Mediafax.Accidentul a…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, in urma cu puțin timp, pe DJ 592, in Timiș. Incidentul s-a petrecut pe șoseaua care leaga Timișoara de Buziaș, in apropiere de localitatea Albina. Din primele informații, in eveniment au fost implicate mai multe autovehicule iar una dintre mașini s-au rasturnat.

- Șase adolescenți au fost raniți duminica dimineața, intr-un accident rutier produs pe DN 1, in zona Hula Bradului, in Sibiu. Unul dintre ei a ramas incarcerat, toți șase, care se aflau in aceeași mașina, fiind ulterior transportați la spital, raniți, relateaza site-ul local de știri Sibiu Independent.Din…

- Timișoara nu-i Onești! O echipa de negociatori ai Serviciului de Acțiuni Speciale din IPJ Timiș a convins un barbat sa nu se sinucida. A fost o misiune care a durat șapte ore, insa polițiștii nu au renunțat, știind ca viața omului depinde abilitațile lor.Despre orele tensionate petrecute in frig,…

- Consiliul Județean Timiș a decis ca in doua dintre cele mai periculoase puncte de pe șoselele din județ sa amenajeze sensuri giratorii. Drumul vizat este cel pe care sunt problemele de la Giroc, tot cu sensuri giratorii, dar și cu podul peste Timiș, de la Albina, șoseaua care leaga Timișoara de Buziaș. …

- Pompierii din Timișoara, Lugoj, Buziaș și Faget au intervenit la un accident rutier cu victime multiple, in care a fost implicata o cisterna de transport substanțe periculoase, un microbuz și doua autoturisme. Din fericire, a fost doar un exercițiu cu forțe și mijloace in teren desfașurat…

- Un cititor Tion atrage atenția asupra unei situații de la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din oraș, anume ca medicii trebuie sa cumpere medicamente și materiale sanitare, pentru ca spitalul nu are fonduri. Reprezentanții instituției sanitare neaga acuzațiile și spun ca, deși sunt situații in care…