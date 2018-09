Stiri pe aceeasi tema

- Șase persoane, intre care patru copii, au fost ranite, luni seara, dupa ce o autoutilitara in care se aflau, condusa de un șofer baut, s-a rasturnat, in zona localitații Sipet, din județul Timiș.Pompierii din cadrul ISU Timiș au fost solicitați, luni seara, in zona localitații Sipet, pentru…

- Un tanar de 23 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata intre localitatile ialomitene Tandarei si Platonesti. Un copil de 14 ani a fost preluat cu un elicopter SMURD. Conform ISU Ialomita, o masina in care se aflau 4 persoane s-a rasturnat in afara…

- Un barbat de 32 de ani din judetul Satu Mare, s-a rasturnat cu masina pe raza localitatii Salicea. Soferul avea o concentratie de alcool de peste 0,90%. Conform purtatorului de cuvant IPJ Cluj un sofer in varsta de 32 de ani din Satu Mare pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum (carosabil…

- Un tanar de 27 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a pierdut controlul autovehiculului pe care il conducea si s-a rasturnat. Soferul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale.

- Doi barbați au murit într-un accident care a avut loc în timpul nopții de vineri spre sâmbata, pe DN 17, în comuna Șcheia, din județul Suceava. Cei doi mergeau pe drumul național când au fost spulberați de o mașina în care se afla o familie cu doi copii. Purtatorul…

- Traficul rutier pe Drumul National 7, Valea Oltului, este complet blocat, luni, in zona localitatii Lazaret, judetul Sibiu, dupa ce un TIR s-a rasturnat. Soferul in varsta de 55 de ani din Calarasi a fost ranit, fiind transportat la spital. Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Sibiu,…

- Un barbat de 38 de ani din Ocna Mureș s-a rasturnat cu mașina pe o strada din localitate, in noaptea de duminica spre luni. Soferul avea 1,09 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, luni noaptea, la ora 00.10, politistii din cadrul Poliției Ocna Mures, au fost sesizați cu privire la producerea…

- BMW-ul implicat in accidentul din comuna Dumbrava ar fi avut viteza excesiva. Șoferul a pierdut controlul volanului și automobilul a fost proiectat intr-un pilon, iar mai apoi s-a izbit de gardul unei gospodarii, transmite PRO TV, care citeaza martorii de la fața locului.