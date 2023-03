Accident grav în localitatea Jitaru, județul Olt. 4 oameni au murit, iar 3 sunt la spital Au fost implicate doua masini, in care se aflau sapte persoane, iar patru barbati au murit. Doua femei si un barbat au fost transportati la spital. Din primele verificari, politistii au constatat faptul ca, in eveniment, au fost implicate doua autovehicule in care se aflau sapte persoane, respectiv un autoturism condus de un tanar in varsta de 28 de ani, din comuna Colonesti, si un autoturism condus de un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Corbu”, a transmis IPJ Olt. Sursa citata precizeaza ca, in urma evenimentului rutier, ambii conducatori auto si alte doua persoane au decedat, iar trei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

