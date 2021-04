Accident grav în județul Dâmbovița. Au fost anunțate patru victime Accident teribil intr-o localitate din județul Dambovița. Patru persoane au fost ranite dupa ciocnirea violenta intre doua mașini. De vina ar fi un șofer de 31 de ani care nu s-ar fi asigurat la intrarea intr-o benzinarie, spun polițiștii. Mașina lui a fost lovita in plin de un autoturism aflat in depasire. Acesta dar si […] The post Accident grav in județul Dambovița. Au fost anunțate patru victime first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

