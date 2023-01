Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a intrat in coliziune frontala cu autoturismul intr-un stalp de pe beton pe DN 18, pe raza orasului Borsa, a informat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma, potrivit Agerpres."La fata locului, politistii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un tanar de 22…

- Accident grav pe D.N. 18. Un tanar de 22 de ani din Borșa a facut prapad pe soșea Azi dimineața, 09 ianuarie, la ora 05.15, polițiștii din Borșa, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 sa intervina la un accident rutier produs pe D.N. 18, Strada Victoriei din oraș. La fața locului, polițiștii au constatat…

- Duminica, 25 decembrie, la ora 14.00, polițiștii din Vișeu de Sus, au intervenit la un accident rutier produs pe D.J. 187 in localitatea Poienile de Sub Munte. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 31 de ani din Poienile de Sub Munte, a parasit…

- In seara de joi, 22 decembrie, la ora 23.25, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe D.N. 18, strada Libertatii din Borsa, a avut loc un accident rutier soldat cu o victima. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca a avut loc un accident rutier…

- Polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați, in data de 30 noiembrie, despre faptul ca pe D.N. 18 a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Ajunși la fața locului s-a constatat faptul ca un moiseian de 49 de ani, aflat la volanul unui autoturism, avand direcția de…

- Joi seara, la ora 22.54, polițiștii Postului de Politie Sacel au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca in intersecția D.N. 17C cu D.J. 186 – Sacel a avut loc un accident rutier soldat cu victime. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un tanar de 22…

- Un stalp de beton rupt a fost punctul de plecare pentru un dosar penal cu care s-a ales un tanar de 20 de ani din Vicovu de Sus. Duminica seara, un apel la serviciul unic de urgente 112 anunta ca un autoturism marca Audi A6 a intrat intr-un stalp apartinand societatii de electricitate. La fata locului…

- Aseara, 13 octombrie, in jurul orei 23.00, polițiștii din Suciu de Sus, au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 18. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un tanar de 25 de ani din Moisei, dinspre Borșa inspre Vișeu de Sus, a intrat in coliziune cu un autoturism…