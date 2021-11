Accident grav de circulație, cel puțin doi morți și opt răniți Doua persoane și-au pierdut viața, iar alte opt au fost ranite, intr-un accident care s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, pe drumul județean ce leaga localitațile Biled și Iecea Mica. Conform primelor informații, o mașina s-a rasturnat și a intrat in mai multe persoane care se aflau pe marginea șoselei in momentul respectiv. Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș transmite ca alerta a fost data la 17.35. In autovehiculul rasturnat se aflau mai mulți pasageri. La fața locului din partea ISU Timiș s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție, o autospeciala de descarcerare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

