- Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier produs, vineri seara, pe drumul european E 58, intre localitatile Hudum si Baisa, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu, arata Agerpres. Potrivit sursei citate,…

- Un barbat in varsta de 59 de ani a intrat in coliziune cu o alta mașina, condusa de un barbat in varsta de 29 de ani.In urma impactului, primul autoturism a fost proiectat in doi pietoni, un barbat și o femeie, ambii in varsta de 68 de ani, care traversau regulamentar. Ulterior, autoturismul, scapat…

- Accident spectaculos in Timișoara. O mașina a lovit in plin doi pietoni, dupa ce a fost izbita de un alt autovehicul. Coliziunea s-a soldat cu trei victime, anunța IPJ Timiș. "Un barbat, in varsta de 59 de ani, a condus un autoturism pe Calea Șagului, dinspre strada 16 Decembrie, iar la intersecția…

- Au fost implicate doua autoturisme și un vehicul cu tracțiune animala The post Accident violent in judetul Mures intre doua masini si o caruta! Trei persoane ranite si un cal mort (FOTO) appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident violent in judetul Mures intre doua masini si…

- Accident cumplit in comuna Mogosesti Siret din județul Iași. O femeie a murit și alte cinci persoane, printre care și un copil, au fost ranite in urma coliziunii a trei autoturisme care veneau din direcții diferite.

- Sambata in jurul orelor 0300, un barbat de 33 ani din orasul Gura Humorului, in timp ce conducea autoutilitara, pe str. Zimbrului, din orasul Gura Humorului, a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre un tanar de 25 ani din orasul Gura Humorului. In urma coliziunii, autoutilitara a fost…

- La o zi distanța de la nunta sa cu Laura, Cristi a murit intr-un accident rutier grav ce a avut loc in Botoșani. Astazi barbatul de 28 de ani a fost inmormantat sub privire indurerate ale familiei și ale tuturor celor care acum cateva zile se bucurau de petrecerea evenimentului lor.

- Un șofer beat, de 27 de ani, din comuna Mihai Viteazu, a produs un accident azi-noapte, pe raza localitații Cornești, pe DN75, din direcția Buru spre Turda. Patru tineri au ajuns la spital, in urma... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!