Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar pe Magistrala 900 este orit, sambata, intre statiile Lugoj si Tapia, judetul Timis, dupa ce un tren a lovit un TIR care nu i-a acordat prioritate la o trecere la nivel cu calea ferata. Potrivit Infotrafic, nu s-au inregistrat victime.Centrul Infotrafic anunta ca, sambata,…

- Traficul feroviar este oprit, duminica, intre Baru Mare si Pui, in judetul Hunedoara, dupa ce trenul IR1836 care circula de la Cluj-Napoca la Bucuresti a lovit o masina. O femeie a fost ranita, potrivit IGPR.

- Un tren de calatori in care se aflau patru persoane a lovit un microbuz de transport marfa, joi dimineata, in judetul Timis, soferul autoutilitarei fiind ranit. Traficul rutier si feroviar este blocat.

- Trenul care circula pe ruta Timisoara - Resita a deraiat pe sectia de cale ferata Resita – Vasiova, a declarat purtatoru de cuvant al IGSU, Alina Moisoi, pentru Mediafax. In tren erau 12 persoane, dar niciuna nu a fost ranita. Traficul feroviar in zona este blocat, desfasurandu-se activitati…

- Un tren de calatori a deraiat marti dimineata in Caras-Severin. Acesta circula pe ruta Resita – Timisoara. Trenul format din locomotiva si un vagon a deraiat in localitatea Coltani. In tren se aflau 12 persoane si, din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar traficul feroviar in zona este blocat. Potrvit…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul feroviar pe linia de cale ferata 409 este blocat, joi, seara, dupa ce un tren de marfa a deraiat. "Un tren de marfa (nr.4136) cu 38 vagoane incarcate cu cherestea a deraiat intre statiile Sacel si Beclean. Nu sunt victime", anunta Infotrafic. Potrivit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza , ca in judetul Bacau, traficul este blocat pe DN2G Bacau Moinesti, la kilometrul 17 500 de metri din cauza unui accident in care au fost implicate 2 autoturisme.Potrivit IGPR, cauza a fost patrunderea pe contrasens. In urma…