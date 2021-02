Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care conducea un autoturism a fost transportata la spital in stare de inconstienta, dar cu semne vitale, in urma unui accident feroviar care a avut loc, miercuri, pe raza localitatii Giarmata Vii din judetul Timis, informeaza Agerpres. In accident a fost implicat trenul Regio 2231,…

- Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați in jurul orei 6 sa intervina la un accident feroviar in localitatea Giarmata Vii. In accident a fost implicat trenul Regio 2231, care circula pe relația Remetea Mica-Timișoara și un autoturism. In tren se aflau 30 de calatori, care nu au necesitat ingrijiri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Secția 213 Remetea – Timișoara, un tren de calatori care circula de la Timișoara catre Lipova a lovit un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferata de pe raza localitații Giarmata Vii, județul Timiș. Citește…

- Un grav accident de circulație s-a produs, in aceasta dimineața, pe drumul european E70, la ieșirea din localitatea Remetea Mare, spre Timișoara. Pompierii au intrat in alerta, in jurul orei 08:25, cand a fost primit apelul la 112. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție…

- GRAV… Pompierii hușeni intervin in aceste momente pe raza localitații Valea Grecului, acolo unde s-a produs un accident rutier, in care mai multe persoane aflate intr-un autoturism au vazut moartea cu ochii, dar au scapat nevatamate, ca prin minune. “Secția de pompieri Huși intervine cu o autospeciala…

- O mașina a intrat intr-un podeț, pe un drum național din județul Neamț. Trei persoane au ramas incarcerate, informeaza Mediafax. Pompierii din Neamț intervin la un accident rutier produs in comuna Cracaoani, pe DN 15C. Un autoturism a intrat intr-un podeț, iar trei persoane au ramas…

- Ieri, 7 decembrie, in comuna Vadu Izei, a avut loc un eveniment rutier in urma caruia o persoana și-a pierdut viața. Articolul Accident mortal in Maramureș. A murit spulberat de o mașina apare prima data in Someșeanul.ro .