Stiri pe aceeasi tema

- Duminica dimineața, in jurul orei 10:30, pe raza localitații Moldovița, jud. Suceava, un tren turistic tip ,,Mocanita” a acroșat un autoturism care iesea dintr-o curte.In urma evenimentului nu s-au inregistrat victime, ci doar pagube materiale. In mocanita erau aproximativ 20 de turisti, care nu au…

- O persoana a murit și trei sunt in stare de inconștiența, dupa un accident produs duminica seara pe drumul care leaga localitațile Dumbraveni și Bursuceni din județul Suceava.In accident au fost implicate doua autoturisme. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Bucovina" al județului…

- 4 persoane au fost ranite in urma unui accident feroviar produs astazi dimineața in județul Suceava. Cele 4 persoane se aflau intr-o utilitara, iar coliziunea a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferata de pe raza municipiului Radauți. Pompierii militari și echipajele de la Ambulanța au intervenit…

- Un microbuz a fost lovit de trenul regio 5627 care circula pe ruta Suceava - Putna. Accidentul s-a petrecut marți dupa-amiaza, la o trecere la nivel cu calea ferata din Radauți. Incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, mai exact avarii ale autovehiculului lovit de locomotiva trenului. Mai ...