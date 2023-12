Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit, in urma cu puțin timp, pe E70, pe raza localitatii Peretu, județul Teleorman! In urma impactului violent dintre doua autoturisme, o fata de 19 ani a murit si alte trei persoane au fost grav ranite.

- Accident mortal in județul Brașov, dupa ce un șofer de camion s-ar fi inecat cu o bomboana și a pierdut controlul volanului. Camionul scapat de sub control a intrat pe trotuar si a lovit trei oameni. Unul dintre ei a murit la spital.

- O alta tragedie s-a produs, de aceasta data pe un pod feroviar din județul Constanta. Joi dimineața, o masina a fost strivita de un tren si tarata zeci de metri pe un pod feroviar situat intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu din Constanta.

- „Drumul morții” a mai luat o viața. In aceasta seara, un vrancean in varsta de 42 de ani a decedar intr-un accident rutier produs pe E85, in afara localitații Caldarușanca. Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau catre București, un șofer…

- Un accident ingrozitor s-a produs in urma cu o seara, in Teleorman. Un șofer a murit, dupa ce a intrat cu mașina pe contrasens și s-a ciocnit violent cu un TIR. Adrian a sarit din mașina in momentul impactului, iar in cele din urma și-a pierdut viața. Imaginile de la fața locului sunt de-a dreptul infioratoare.

- Tragedie in Bistrița-Nasaud! Un șofer drogat a omorat un barbat, vineri seara. Acesta a fost lovit cu mașina și s-a stins din viața, in cele din urma. Tanarul care conducea in localitatea Ilișua are 28 de ani și a fost testat cu aparatul drugtest. Rezultatul a fost pozitiv.

- Inca un accident grav s-a produs in Romania. Un tanar a murit pe loc, iar fratele sau este in stare critica, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat intr-un șanț, in urma cu doar cateva ore. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața șoferului, iar celalalt tanar se lupta intre…

- Un alt accident grav a avut loc, in urma cu puțin timp, in localitatea Chibed, județul Mureș. In urma impactului dintre un camion și un microbuz au rezultat mai multe victime, dintre care una a murit.