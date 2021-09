Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați din Constanța au murit dupa ce mașina in care se aflau a lovit violent de un tir. Traficul auto a fost blocat pe șoseaua din județul Braila pe care s-a produs accidentul. Potrivit IPJ Braila,...

- Un roman de 23 de ani a murit intr-un accident, in timp ce se deplasa cu motocicleta, la Montalcino, in provincia Siena (Toscana). Tragedia s-a produs in dupa-amiaza zilei de vineri, 10 august. Motocicleta tanarului Pavel Trif a intrat intr-o coliziune cu un autoturism. Poliția cerceteaza cazul și incearca…

- Un tanar de 25 de ani, tata a trei copii, a murit zdrobit sub rotile unei masini, dupa ce a incercat sa-i fure catalizatorul. Barbatul a fost gasit fara viata de proprietarul autovehiculului. Daniel Stephens, in varsta de 25 de ani, a fost gasit fara viata sub masina chiar de proprietarul autovehiculului,…

- Un accident cumplit a avut loc miercuri, 18 august, in Ialomița. In urma impactului devastator, un barbat a murit pe loc și asta pentru ca mașina pe care o conducea s-a izbit puternic de o cisterna, apoi s-a rupt pe jumatate.

- A fost activat planul roșu de intervenție in aceasta seara in Teleorman, dupa ce o mașina s-a izbit violent de doua caruțe. In urma impactului devastator doua persoane au murit, iar alte șase sunt ranite.

- Teribilul accident a avut loc chiar in aceasta dimineata. Din primele informații, soferul roman nu ar fi estimat corect timpul pentru a efectua o manevra de intoarcere, masina fiind lovita in plin de un camion."Doi romani au murit intr-un accident grav care a avut loc in aceasta dimineața pe Bulevardul…

- Un accident rutier grav s-a petrecut vineri, pe 16 iulie 2021, in localitatea Șaru Dornei. In jurul orei 14:45, o motocicleta a pierdut controlul pe carosabilul umed și a intrat cu putere intr-un autoturism care se deplasa regulamentar pe contrasens, pe un drum public de pe raza localitații. In urma…