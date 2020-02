Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de vant puternic, in mai multe judete, intre care Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara, de vineri dimineata pana sambata. The post Anunt de ultim moment: un nou cod galben, emis pentru vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident de circulație s-a produs astazi pe drumul judetean 761 A, intre localitațile Barsau si Nojag din județul Hunedoara. Patru persoane au ajuns la spital in urma coliziunii. „Pompierii și paramedicii SMURD deveni au intervenit cu autospeciala de descarcerare si ambulante tip B si C. La locul…

- Pompierii Detașamentului Deva specializati in descarcerare și prim ajutor au intervenit, pe raza localitatii Salistioara, pentru salvarea oamenilor aflati intr-un autoturism intrat in coliziune cu un autotren ce transporta airbag-uri, a transmis ISU Hunedoara. Din cei cinci pasageri ai autoturismului,…

- RESITA – Sediul Pro Romania din Resita, aflat vizavi de Casa de Cultura din municipiu, va fi vineri, 17 ianuarie 2020, gazda desfasurarii Regionalei zonale Vest – Sud-Vest Pro Romania. La intalnire va participa si seful formatiunii politice, Victor Ponta. La eveniment vor fi prezente delegatiile judetelor…

- Ceața care a pus stapanire de ieri pe intreg vestul țarii va continua și astazi sa le de-a batai de cap șoferilor, și nu numai. Meteorologii au extins codul galben de ceața cel puțin pana la miezul zilei, atat in Timiș, cat și in Arad, Hunedoara și Bihor. Conform ANM, ceața va determina reducerea vizbilitații…

- Investiții importante pregatite de E-Distribuție Banat, in tot vestul țarii. Obiectivul din acest an a fost modernizarea rețelelor și echipamentelor de distribuție de energie electrica, atat in Timiș, cat și in Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Scopul principal al acestor investiții este imbunatațirea…

- PLUS Timiș, PLUS Arad și PLUS Hunedoara vin cu o solicitare catre Ministrul Transporturilor: sa faca toate demersurile necesare pentru deschiderea lotului 3 al Autostrazii A1! Amanata de prea mult timp, deschiderea lotului 3 al Autostrazii A1 Lugoj-Deva continua sa ramana la stadiul de necesitate și…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN66, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer baut, care a facut o depașire și a lovit alta mașina. Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan…