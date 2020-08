Accident cu constatare amiabilă la Ernei Astazi, in jurul orei 10.00, politistii Sectiei de Politie Rurala nr 1 Gornesti au fost sesizati cu privire la faptul ca la iesirea din localitatea Ernei, a avut loc un accident rutier cu avarii.La fata locului, politistii au constatat faptul ca nu sunt intrunite conditiile producerii unui accident cu victime sau avarii care sa necesite efectuarea cercetarii la fata locului de catre acestia... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

