- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce un sofer s-a trezit in fata masinii pe care o conducea cu un biciclist si nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul.

- Groapa de pe strada Mocioni face o noua victima. Dupa ce in urma cu cateva zile mai multi lugojeni s-au plans ca si-au distrus jantele in groapa din zona fostei cofetarii Nicole, miercuri dimineata un sofer si-a rupt pur si simplu roata in craterul de pe strada. ”Mi-am dus copilul la scoala. Groapa…

- În jurul orei 10:50, un conducator auto, în vârsta de 49 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce conducea o autoutilitara pe strada Eugen Ionesco, din Cluj-Napoca, a surprins pe carosabil o fetita de un an si opt luni pe care a accidentat-o grav. În urma accidentului,…

- Un barbat de 35 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a ignorat culoarea rosie a semaforului si a patruns intr-o intersectie cu masina pe care o conducea, unde a lovit un alt autovehicul care circula regulamentar.

- Polițiștii Biroului Rutier au acționat in perioada 20-21 februarie, in intervalele orare 8:30-13:30 și 16:30-21:00, pe raza municipiului, pe linia constatarii și sancționarii conducatorilor auto care nu respecta normele privind reglementarea circulatiei pe drumurile publice. Activitațile desfașurate…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Merei, au retinut doi barbati in varsta de 20 si 36 de ani, ambii din Merei, banuiti de comiterea infractiunilor de “tulburarea ordinii si linistii publice” si “lovirea sau alte violente”. Cazul a fost sesizat Politiei in aceeasi seara, atunci cand pe…

- Doua mașini s-au ciocnit in Galați, sambata, iar o femeie de 54 de ani a murit in urma impactului. O femeie a murit, sambata, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism, pe o strada din Galați. Șoferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a…

