Vești noi pentru bucureșteni din partea primarului general al Capitalei, Nicusor Dan. Acesta a participat sambata la evenimentul “Strazi deschise”, ar cu aceasta ocazie a anuntat ca evenimentul se va desfasura in fiecare sfarsit de saptamana, pana in luna octombrie. Exista insa și o modificare. Mai exact, in acest an nu mai este permisa circulatia bicicletelor pe Calea Victoriei. “Incepem azi si o sa avem, practic, fiecare weekend, pana in octombrie. Pana in luna mai o sa fim numai pe Calea Victoriei. Incepand din luna iunie, ca si anul trecut, o sa ajungem si in cartiere, pe rand, in fiecare…